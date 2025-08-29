سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 7 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار خلال أسبوع في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 و10 قروش، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنكين، فيما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.52 جنيهًا للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.68 جنيه، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.