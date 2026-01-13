إعلان

ضد ترامب.. البنوك المركزية الأوروبية تعلن تضامنها مع المركزي الأمريكي

كتب : منال المصري

04:41 م 13/01/2026

البنك المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب البنوك المركزية الأوروبية والدولية الأخرى، تضامنه الكامل مع نظام مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- ورئيسه جيروم باول.

وبحسب بيان اليوم منشور على موقع البنك المركزي الأوروبي على صفحته على "إكس" تويتر سابقا، فإن هذا التضامن يأتي للحفاظ على استقلالية البنوك المركزية التي تصب في مصلحة الشعوب.

جاء ذلك بعد إعلان جيرول باول تلقيه تهديدات من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن شهادته أمام الكونجرس الصيف الماضي حول مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي واصفا هذا الاتهام بأنه "ذريعة" لاكتساب المزيد من النفوذ على البنك المركزي والسياسة النقدية.

وبحسب روتيرز، فقد كان للتطورات التي شهدها مسعى الرئيس دونالد ترامب، الذي طال انتظاره، لتعزيز سيطرته على الاحتياطي الفيدرالي، تداعيات فورية.

خلال العام الماضي شهد مواصلة ترامب ضغوطا حادة على البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة مهددا في بعض المرات بإقالة جيروم باول وأعضاء المركزي الأمريكي في حال عدم الإنصات لتعليماته.

وتزعزع هذه التهديدات ثقة العالم في استقلالية السياسة النقدية الأمريكية وتضربها في مقتل في مدى اتخاذ قرارها وفق مؤشرات اقتصادية واضحة ودقيقة وليس تحت ضغط السلطة السياسية بأمريكا.

كان الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بواقع 0.75% العام الماضي على 3 مرات متتالية ليهبط سعر الفائدة على الدولار إلى 3.5% و3.75%.

