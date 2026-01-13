بزيادة 14%.. بنك قطر الوطني يربح 30.1 مليار جنيه

أعلن بنك قطر الوطني "QNB" مصر زيادة صافي الأرباح 14% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 30.1 مليار جنيه.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن محفظة القروض والسلفيات ارتفعت بنحو 28% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 467 مليار جنيه.

وأشار إلى أن ودائع العملاء ارتفعت 14% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 778 مليار جنيه.

وزاد إجمالي الأصول المجمعة 13% إلى 930 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025.

وقد بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 27.2% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.65% في نهاية ديسمبر 2025.

وأكد البنك أن نتائج أعماله تعكس كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 238 فرعا تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل.