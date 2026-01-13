أعلنت أكسا مصر تعيين مينوش عبد المجيد رئيسة تنفيذية لأكسا في مصر بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، حيث تتولى قيادة أنشطة الكيانات الثلاث: أكسا مصر، وان هيلث، وسوا، بما يدعم تنفيذ رؤية واحدة لأكسا وتوحيد التوجهات الاستراتيجية للمجموعة، تحت قيادة نيريا فرنانديز، الرئيس التنفيذي لأكسا أفريقيا وتركيا.

وأعلنت أكسا مصر مع بداية 2026 عن توحيد عملياتها في السوق المصري تحت مظلة واحدة لأكسا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين أنشطة المجموعة وتقديم حلول متكاملة في مجالات التأمين والرعاية الصحية والشمول المالي بما يعكس التزامها طويل الأمد تجاه السوق المصري، وفقا لبيان لها اليوم.

كما ينضم الدكتور مايكل يوسف الرئيس التنفيذي الحالي لوان هيلث والمشرف على أنشطة الشركة في مصر ونيجيريا إلى اللجنة التنفيذية لأكسا في مصر دعما لتعزيز التكامل بين كيانات المجموعة وتسريع تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية

تمتلك مينوش عبد المجيد خبرة تزيد عن 25 عاماً عبر قطاعات البنوك، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وصناعة السيارات. شغلت مناصب قيادية في الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، وقادت تحولات أعمال متعددة عبر صناعات مختلفة.

انضمت مينوش إلى أكسا في يوليو 2025 لقيادة سوا، وتم تعيينها كرئيسة تنفيذية لأكسا مصر، حيث تركز على توحيد كيانات المجموعة تحت مظلة واحدة لتقديم تجربة أكسا متكاملة، تعزز حماية العملاء، وترسخ ثقافة الاهتمام بالموظفين، وتحقق تأثيراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.