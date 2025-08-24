كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 12.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين ، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.98 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.90 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.89 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.