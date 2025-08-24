إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:11 ص الأحد 24 أغسطس 2025

سعر الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 12.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين ، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.98 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.90 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.89 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم