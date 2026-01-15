ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.99 جنيه للشراء، و55.17 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 54.92 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.13 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.92 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و55.13 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.99 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و55.17 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.95 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و55.14 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.