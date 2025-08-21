كتبت- آية محمد:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 9 قروش و14 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025، في 5 بنوك، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.7 جنيه بزيادة 9 قروش، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.