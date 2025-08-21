إعلان

الدولار يقفز مقابل الجنيه للمرة الثالثة بمنتصف تعاملات الخميس

11:49 ص الخميس 21 أغسطس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 9 قروش و14 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025، في 5 بنوك، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.7 جنيه بزيادة 9 قروش، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة أسعار الدولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يقفز مقابل الجنيه للمرة الثالثة بمنتصف تعاملات الخميس