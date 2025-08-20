إعلان

"وان بنك" يواصل الانتهاء من المراحل النهائية لبدء تشغيله العام المقبل براس مال 5 مليارات جنيه

12:39 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

وان بنك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

يواصل "وان بنك - onebank" التقدّم بثبات نحو المراحل النهائية من الإجراءات التنظيمية تمهيدًا لبدء تشغيله رسميًا كأول بنك رقمي متكامل في مصر العام المقبل، وذلك تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وفق بيان له اليوم.

ويمثل "وان بنك - onebank" نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري، حيث يهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة عبر تجربة رقمية متكاملة تتسم بالبساطة والأمان والسرعة.

كما يسعى البنك إلى إتاحة خدماته لشرائح أوسع من الأفراد والشركات، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

وفي هذا الإطار، يُعد حصوله على السجل التجاري بهويته الجديدة خطوة أساسية تمكّنه من المضي قدمًا بخطى واثقة لاستكمال المتطلبات اللازمة قبيل الإطلاق الرسمي.

ويأتي “وان بنك - onebank” بدعم من بنك مصر بصفته المستثمر الرئيسي، في إطار توجهه الاستراتيجي لدعم الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، بما يرسخ مكانته كمؤسسة رائدة في قيادة مستقبل الخدمات المالية في مصر.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك خمسة مليارات جنيه مصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وان بنك onebank البنك المركزي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة