كتبت- منال المصري:

يواصل "وان بنك - onebank" التقدّم بثبات نحو المراحل النهائية من الإجراءات التنظيمية تمهيدًا لبدء تشغيله رسميًا كأول بنك رقمي متكامل في مصر العام المقبل، وذلك تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وفق بيان له اليوم.

ويمثل "وان بنك - onebank" نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري، حيث يهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة عبر تجربة رقمية متكاملة تتسم بالبساطة والأمان والسرعة.

كما يسعى البنك إلى إتاحة خدماته لشرائح أوسع من الأفراد والشركات، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

وفي هذا الإطار، يُعد حصوله على السجل التجاري بهويته الجديدة خطوة أساسية تمكّنه من المضي قدمًا بخطى واثقة لاستكمال المتطلبات اللازمة قبيل الإطلاق الرسمي.

ويأتي “وان بنك - onebank” بدعم من بنك مصر بصفته المستثمر الرئيسي، في إطار توجهه الاستراتيجي لدعم الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، بما يرسخ مكانته كمؤسسة رائدة في قيادة مستقبل الخدمات المالية في مصر.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك خمسة مليارات جنيه مصري.