كتبت- منال المصري:

تعتزم وزارة المالية من خلال البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة غدا الأحد أجل 3 و9 أشهر بقيمة 55 مليار جنيه بهدف سد النفقات بسبب عجز الموازنة.

ويطرح المركزي بالنيابة عن المالية بشكل دوري كل أسبوع أذون خزانة يومي الأحد والخميس وسندات خزانة يوم الاثنين لجمع سيولة من البنوك والمستثمرين لسد عجز الموازنة.

أذون الخزانة وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية الأولى ذات أجل قصير 3 و6 و9 أشهر وسنة والثانية استثمار ذات أجل متوسط وطويل تتراوح بين سنة ونصف وسنتان و3 سنوات و5 سنوات وأحيانا تصل إلى 15 عاما.

كان المركزي باع الخميس أذون خزانة أجل 6 أشهر "182 يوما" وسنة "364 يوما" بنحو 88.3 مليار جنيه في عطاء اليوم الخميس، بأقل من السيولة المستهدف جمعها البالغة 90 مليار جنيه.

تخطت طلبات المستثمرين لشراء أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة نحو 230 مليار جنيه وبسعر فائدة وصل أقصاه إلى 31.5%، وفق بيانات البنك المركزي.