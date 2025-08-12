كتبت- منال المصري:

أطلق بنك HSBC مصر حل جديد لواجهات التطبيقات البرمجية (APIs) للخزينة، بهدف مساعدة الشركات على رقمنة عمليات الخزينة لديها.

تتيح هذه الأداة الجديدة للمؤسسات دمج أنظمتها بسهولة مع أنظمة الخزينة والمدفوعات الخاصة بالبنك، مما يمكنها من الوصول الفوري إلى مجموعة متكاملة من حلول إدارة النقد التي يقدمهاHSBC .

مع واجهات التطبيقات البرمجية (APIs) للخزينة من HSBC مصر، تستطيع الشركات الآن رقمنة وتبسيط عمليات الخزينة الخاصة بها، بدءًا من الاستعلام عن الأرصدة وتقاريرالمعاملات ووصولا الي بدء عمليات المدفوعات واجراء التسويات مباشرة من خلال أنظمتها الخاصة.

وتعليقاً على إطلاق هذا الحل، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: "تعتبر هذه الاضافة خطوة هامة لتعزيز خطة البنك نحو التحول الرقمي في مصر، وهو ما يتماشى مع التزام HSBC بتقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم مرونة عملائنا وقدرتهم التنافسية على نطاق أوسع"

وأوضح أن "واجهات التطبيقات البرمجية (API) تتيح للشركات إمكانية اتخاذ قرارات مالية أسرع وأكثر كفاءة، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو من خلال منح الشركات رؤية فورية وتحكماً دقيقاً للنقدية."

صُممت واجهات التطبيقات البرمجية (API) من بنك HSBC لفتح آفاق جديدة للشركات، مما يُسهّل إدارة النقد، ويُمكّنها من اتخاذ قرارات مالية يومية أكثر وعيًا، في مجال إدارة الشؤون المالية والمخاطر. كما انها تُقلّل من مخاطر الاحتيال، وتُحسّن معايير الحوكمة العامة للشركات في بيئة مالية متغيرة.

وأضاف كايل بواغ، الرئيس الإقليمي لحلول المدفوعات العالمية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "لم يعد الوصول إلى خدمات الدفع والحسابات الفورية مجرد توجه سائد. بل أنه قد يُحدث ثورةً جذريةً في طريقة ممارسة الأعمال، وهو يعتبر الآن جزءاً أساسياً من تجربة العملاء.

ولقد صُممت هذه الحلول لتلبية المتطلبات المتغيرة للمؤسسات والشركات وأنظمة التكامل، مما يُوفر تجربة خزينة أكثر استجابةً وكفاءةً."