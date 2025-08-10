لدعم الشركات الناشئة.. بروتوكول بين البنك الأهلي وشركة "بيرنس كوميونتي"

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع شركة "بيرنس كوميونتي"، المالكة لمنصة Fund Hub، بهدف تعزيز دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على الخدمات غير المالية والتمويلية.

وقال الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري في بيان للبنك اليوم إن هذه الشراكة تأتي تماشيًا مع استراتيجية البنك لدعم ريادة الأعمال ودمج الكيانات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي وانطلاقًا من دور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أساس التنمية.

ومن خلال منصة Fund Hub سيتمكن البنك من الوصول إلى شرائح جديدة وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى فرص تمويلية واستثمارية فعلية، وخلق بيئة داعمة لتحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية، بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيتيح البروتوكول تمكين تلك الشركات من الاستفادة من منتجات وخدمات البنك الأهلي المصري، وفق فرج.

من جانبه، أعرب أيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والتي تعكس ثقة مؤسسة مصرفية عريقة في المنصة

مؤكدا أن المنصة تسعى إلى تقديم قيمة حقيقية لرواد الأعمال من خلال تسهيل وصولهم إلى مصادر التمويل والاستثمار التي تمكنهم من التوسع والنمو.

وأكد أن البروتوكول يستهدف توفير منصة رقمية متكاملة تتيح دراسة احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وربطها بفرص التمويل والاستثمار وتقديم خدمات غير مالية تشمل الإرشاد والتوجيه ودعم خطط الأعمال لزيادة جاهزية هذه الشركات، ودعم تحول الشركات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.