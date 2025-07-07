زيادة 1.6 مليار دولار في الدين الخارجي لمصر خلال 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق أنه يستهدف خفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويا، ووضع استراتيجية لخفض الدين المحلي.

كانت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق كشفت عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وارتبط تراجع الدين الخارجي بالنصف الأول من 2024 مع إبرام مصر اتفاقية استثمار تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض والمتوسط والتي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.