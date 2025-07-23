وصلت 32.8 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 70% في 11 شهرا

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت 59% من يناير إلى مايو 2025 لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 24.2% خلال مايو لتصل إلى مستوى قياسي لأول مرة في مايو من أي عام مسجلة نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو نحو 2.7 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب المركزي.