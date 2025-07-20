سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.4 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و49.49 جنيهًا للبيع، بتراجع 4 قروش.
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