كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.4 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و49.49 جنيهًا للبيع، بتراجع 4 قروش.