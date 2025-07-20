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ارتفع في بنك القاهرة.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:32 ص الأحد 20 يوليه 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، خلال تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، بينما استقر في 4 بنوك، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.11 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.11 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.12 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.15 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.14 جنيه للشراء ، و13.18 جنيه للبيع.

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