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سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

11:08 ص الجمعة 18 يوليه 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار خلال أسبوع، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و18 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيهًا للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

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