ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيهًا للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
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