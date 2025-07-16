تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات الأربعاء 16-7-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الاهلي المصري: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.38 جنيه للشراء، و49.47 جنيهًا للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
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