كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات الأربعاء 16-7-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.38 جنيه للشراء، و49.47 جنيهًا للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.





