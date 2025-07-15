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سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

03:53 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.44 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و49.53 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

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