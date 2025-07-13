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انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:43 ص الأحد 13 يوليه 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025. وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.14 جنيه للشراء ، و 13.21 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.14 جنيه للشراء ، ، و 13.21 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.14 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.21 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.17 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.16 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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