كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و 15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع

بنك البركة: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيهًا للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.