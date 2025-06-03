محمد الإتربي رئيسا لاتحاد بنوك مصر لدورة جديدة

كتبت- منال المصري:

وافقت الجمعية العامة العادية لاتحاد البنوك في اجتماعها اليوم الثلاثاء على انتخاب أعضاء مجلس إدارتها برئاسة محمد الإتربي و8 أعضاء أخرين، وفق بيان اليوم.

وتم إعادة انتخاب محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلى المصرى، رئيسا لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر لدورة جديدة.

وتضمن التشكيل هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.

أعضاء مجلس اتحاد البنوك

- أفضل نجيب عطا الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية - SAIB عضوا لمجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق.

- محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عضوا لمجلس إدارة الاتحاد.

- محمد بدير الرئيس التنفيذي وعضو مجلـــــس إدارة بنك قطر الوطني، عضوا لمجلس إدارة الاتحاد.

- هاله حاتم صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلـس إدارة ببنك بيت التمويل الكويتي، عضوا لمجلس إدارة الاتحاد.

- تامر سيف الدين رئيس تنفيذي وعضو منتدب لبنك نكست التجاري، عضوا لمجلس إدارة الاتحاد.

- أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك المصري لتنمية الصادرات، عضوا لمجلس إدارة الاتحاد.

- عمرو البهي المدير الاقليمي لبنك المشرق، عضوا لمجلس إدارة الاتحاد.