سعر الريال السعودي يرتفع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.30 جنيه للشراء ، و13.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.