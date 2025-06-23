سعر الريال السعودي يرتفع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.30 جنيه للشراء ، و13.37 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
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