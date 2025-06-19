الدولار يواصل الصعود مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و10 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.