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الدولار يواصل الصعود مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

01:02 م الخميس 19 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و10 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

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