"البرلمان الأوروبي" يوافق على صرف 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

كتبت- منال المصري:

وافق البرلمان الأوروبي بشأن تقديم المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات مالية كلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وفق المنشور على موقعه.

كانت مصر تسلمت من المفوضية الأوروبية شريحة أولى قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو بنهاية عام 2024.

وأوضح البيان أن أجل سداد مصر حزمة التسهيلات الثانية بقيمة 4 مليارات يورو 35 عامًا لسداد.

ويخضع صرف القرض وفق تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأوضح البيان أنه سيتم تدابير سياسية أخرى سيتم الاتفاق عليها في مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية.

في تقرير سنوي يُقدم إلى البرلمان والمجلس، ستقيم المفوضية الأوروبية الآفاق الاقتصادية لمصر، وتُقيّم تأثير القروض على الوضع الاقتصادي والمالي.

كما ستُقيّم المفوضية أيضًا الخطوات المُتخذة لتعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

تمت الموافقة على الاتفاقية مع المجلس بأغلبية 386 صوتًا، مقابل 132 صوتًا معارضًا، وامتناع 49 عضوًا عن التصويت، وفق البيان.