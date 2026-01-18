انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.01 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و125.57 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الريال القطري: 11.98 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.13 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و66.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 152.21 جنيه للشراء، و154.83 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.