سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

12:23 م 18/01/2026

سعر اليورو

كتبت- ميريت نادي:

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

بنك مصر: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك القاهرة: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.71 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر اليورو سعر اليورو مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري بنك مصر

