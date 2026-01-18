سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : مصراوي
سعر اليورو
كتبت- ميريت نادي:
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.
بنك مصر: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.
بنك القاهرة: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.
بنك الإسكندرية: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 54.71 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.