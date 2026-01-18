كتبت- ميريت نادي:

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

بنك مصر: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك القاهرة: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 54.72 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.71 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و55.04 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.