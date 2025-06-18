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الأسواق الدولية تترقب قرار المركزي الأمريكي لسعر الفائدة اليوم

01:28 م الأربعاء 18 يونيو 2025

البنك المركزي الأمريكي

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كتبت- منال المصري:

تترقب الأسواق الدولية قرار البنك المركزي الأمريكي حول حسم سعر الفائدة على الدولار خلال الساعات المقبلة اليوم وسط تزايد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران وانعكاساتها السلبية على العالم.

كان البنك المركزي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في أول 3 اجتماعات له خلال العام الجاري بسبب مخاوف التضخم.

وجاء ذلك بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 1% على 3 مرات العام الماضي إلى 4.25% و4.5%.

ومع الضغوط المتوقعة من الرسوم الجمركية على التضخم قد يرجئ المركزي الأمريكي قرار خفض سعر الفائدة حتى التأكد من مسار التضخم نحو المسار النزولي بشكل مستدام بجانب التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية الإيرانية.

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