سعر الدولار اليوم يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم الأحد 1-6-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.74 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و49.83 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
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