كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم الأحد 1-6-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.74 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و49.83 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.