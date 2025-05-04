تحرير سعر الصرف يهبط بأرباح " أبو قير للأسمدة " 35% في 9 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن انخفاض صافي ربح الشركة بنسبة 35.4% لتسجل 7.7 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي مقارنة بـ 12.05 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي 2023/ 2024؛ وفقًا لقرارات مجلس إدارة الشركة التى تم الموافقة عليها بجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 30 أبريل 2025.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة لإدارة البورصة، فإن الشركة أرجعت انخفاض الأرباح إلى فروق العملة عن الفترة المقارنة من العام المالي 2023/2024 نتيجة تأثر الفترة المقارنة بقرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في 6 مارس 2024 من 30.83 جنيه للدولار إلى 49.43 جنيه للدولار.

وأشارت الشركة، إلى أنه من ضمن أسباب التراجع انخفاض توزيعات أرباح الاستثمارات من شركتي إسكندرية للأسمدة و حلوان للأسمدة عن الفترة المقارنة من العام المالي 2023/ 2024 في ضوء النتائج المحققة لكلا الشركتين.

من دون احتساب آثر فروق سعر الصرف، وأوضحت الشركة، أن صافي الربح بعد الضريبة حقق 7.01 مليار جنيه مقابل 7.11 مليار خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2023/ 2024 وبنسبة انخفاض 1%.



مبيعات الشركة بلغت نحو 16.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقارنة بـ 14.04 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي 2023 / 2023، بنسبة نمو 20%، وفق البيان.