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سعر الدولار يتراجع اليوم 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

03:41 م الخميس 29 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الدولار في 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم الخميس 29-5-2025 مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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