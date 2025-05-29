سعر الدولار يتراجع اليوم 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
كتبت- منال المصري:
تراجع سعر الدولار في 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم الخميس 29-5-2025 مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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