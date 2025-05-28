كتبت- آية محمد

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في البنك التجاري الدولي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.74 جنيه للشراء، و49.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.74 جنيه للشراء، و49.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.74 جنيه للشراء، و49.84 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.8 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.