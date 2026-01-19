إعلان

بنك أبوظبي الأول يطلق خدمة نقاط البيع لتعزيز المدفوعات الرقمية في مصر

كتب : منال المصري

02:01 م 19/01/2026

بنك أبو ظبي الأول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، إطلاق خدمة نقاط البيع الإلكترونية (POS)، في خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة البنك لتقديم حلول قبول الدفع المتكاملة في مختلف أنحاء البلاد، بما يعزز دوره كشريك موثوق في خدمات قبول المدفوعات عبر الإنترنت ومن خلال نقاط البيع الالكترونية.

وتهدف الخدمة إلى تمكين التجار من قبول المدفوعات بطريقة آمنة وميسّرة، بما يشمل معاملات البطاقات والدفع اللاتلامسي، وذلك في إطار دعم استراتيجية البنك الأوسع للتحول الرقمي.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لنجاح منتج قبول الدفع عبر الانترنت Access، والذي سبق إطلاقه من خلال بنك أبوظبي الأول مصر، مع توسيع نطاق حلول المدفوعات الرقمية ليشمل نقاط البيع في المتاجر الفعلية، دعمًا لنمو الأعمال المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية بوجه عام.

قالت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر، إن هذه الخطوة تعكس التزام بنك أبوظبي الأول مصر المستمر لتمكين التجار، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.

وقال شميس فخري، رئيس الابتكار وإدارة قبول المدفوعات الإلكترونية في بنك أبوظبي الأول مصر إنه من خلال تكامل خدمة نقاط البيع الجديدة مع خدمات قبول المدفوعات على التجارة الإلكترونية الحالية، يعزز بنك أبوظبي الأول مصر مكانته كمزود متكامل لحلول قبول المدفوعات للتجار من مختلف الأحجام والقطاعات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك أبوظبي الأول مصر التحول الرقمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
أخبار و تقارير

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر
أخبار مصر

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر
" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
أخبار مصر

15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026
الموضة

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح