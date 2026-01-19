بنك أبوظبي الأول يطلق خدمة نقاط البيع لتعزيز المدفوعات الرقمية في مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، إطلاق خدمة نقاط البيع الإلكترونية (POS)، في خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة البنك لتقديم حلول قبول الدفع المتكاملة في مختلف أنحاء البلاد، بما يعزز دوره كشريك موثوق في خدمات قبول المدفوعات عبر الإنترنت ومن خلال نقاط البيع الالكترونية.

وتهدف الخدمة إلى تمكين التجار من قبول المدفوعات بطريقة آمنة وميسّرة، بما يشمل معاملات البطاقات والدفع اللاتلامسي، وذلك في إطار دعم استراتيجية البنك الأوسع للتحول الرقمي.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لنجاح منتج قبول الدفع عبر الانترنت Access، والذي سبق إطلاقه من خلال بنك أبوظبي الأول مصر، مع توسيع نطاق حلول المدفوعات الرقمية ليشمل نقاط البيع في المتاجر الفعلية، دعمًا لنمو الأعمال المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية بوجه عام.

قالت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر، إن هذه الخطوة تعكس التزام بنك أبوظبي الأول مصر المستمر لتمكين التجار، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.

وقال شميس فخري، رئيس الابتكار وإدارة قبول المدفوعات الإلكترونية في بنك أبوظبي الأول مصر إنه من خلال تكامل خدمة نقاط البيع الجديدة مع خدمات قبول المدفوعات على التجارة الإلكترونية الحالية، يعزز بنك أبوظبي الأول مصر مكانته كمزود متكامل لحلول قبول المدفوعات للتجار من مختلف الأحجام والقطاعات.