سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر اليورو
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.89 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و55.32 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.
بنك مصر: 54.77 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و55.19 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.
بنك القاهرة: 54.81 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.24 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 54.77 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و55.19جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 54.89 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و55.32 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.