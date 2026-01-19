ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.89 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و55.32 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.

بنك مصر: 54.77 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و55.19 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.81 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.24 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.77 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و55.19جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.89 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و55.32 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.