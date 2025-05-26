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مصر تبيع سندات خزانة بـ22 مليار جنيه اليوم الاثنين

02:06 م الإثنين 26 مايو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية، بيع سندات خزانة للعائد الثابت بقيمة 22 مليار جنيه اليوم الاثنين، وفق بيانات منشورة له على موقعه الإلكتروني.

وبحسب بيانات المركزي، فإن قيمة سندات الخزانة المقرر طرحها اليوم تتراوح بين سندات أجل عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، وسندات 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

ويعمل المركزي على بيع سندات خزانة بشكل دوري كل يوم الاثنين بهدف جمع سيولة للمالية لسد عجز الموازنة بسبب ارتفاع مصروفاتها مقارنة بالإيرادات.

وتعد سندات الخزانة أحد الأدوات في يد وزارة المالية لجمع سيولة لعجز الموازنة وهي أداة تستخدمها كافة وزارات المالية على مستوى العالم.

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