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البنك الأهلي يوقف العمل بالشهادة الدولارية المدفوع عائدها مقدما بالجنيه

10:26 ص الإثنين 26 مايو 2025

البنك الأهلي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم اجتمعت اليوم وقررت وقف العمل بالشهادة الدولارية التي يطرحها تحت اسم "فورا" ذات أجل 3 سنوات الذي يدفع عائدها بشكل مقدما بشكل تراكمي ما يعادل الدولار بالجنيه المصري بداية من غد الثلاثاء، بعد مرور 3 سنوات على طرحها، بحسب بيان اليوم.

كانت الشهادة قبل الوقف تمنح يبلغ سعر عائد 7.5% سنويا بإجمالي 22.5% في 3 سنوات، ولن يتأثر العملاء القائمين بقرار الوقف وسيظلون يتمتعون بأسعار العائد دون تغيير حتى انتهاء أجلها.

جاء قرار البنك الأهلي بعد أن تعافت موارد النقد الأجنبي وعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالبنوك والصرافات بعد الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024.

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البنك الأهلي وقف العمل بالشهادة الدولارية وقف الشهادة الدولارية
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