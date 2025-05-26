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انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

10:22 ص الإثنين 26 مايو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-5-2025، بينما تباين سعر الريال القطري، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.55 جنيه للشراء، و 13.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.83 جنيه للشراء، و 132.46 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.64 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.79 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.77 جنيه للشراء ، و 70.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 161.76 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و162.98 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

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