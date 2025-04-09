الدولار يقفز إلى مستوى تاريخي بنهاية تعاملات الأربعاء في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 18 قرشًا و 46 قرشًا، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشَا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.64 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.66 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.54 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.63 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.72 جنيه للشراء، و 51.72 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، ، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.