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منها الدينار الكويتي.. ارتفاع أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

11:10 ص الخميس 03 أبريل 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، بينما تباين سعر الدينار الأردني، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.62 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و134.27 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء بزيادة قرش، و13.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.73 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و71.43 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.26 جنيه للشراء بزيادة 28 قرشًا، و164.53 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

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