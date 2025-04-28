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رئيس البنك الأهلي: الشهادة 27% جذبت 35 مليار جنيه في 4 أيام قبل وقف العمل بها

01:40 م الإثنين 28 أبريل 2025

محمد الأتربي

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كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الشهادة ذات أجل سنة مرتفعة العائد جذبت نحو 35 مليار جنيه في آخر 4 أيام قبل وقف العمل بها.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم أن الشهادة وجدت إقبالا واسعا بين العملاء عبر القنوات الرقمية الموبايل البنكي والإنترنت البنكي في آخر 4 أيام.

أمس الأحد أوقف البنكان الحكوميان العمل بالشهادة ذات أجل سنة للعائد الثابت 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بعد أن جمعت نحو 1.3 تريليون جنيه في 15 شهرا.

وجاء قرار البنكين بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و27% للإقراض

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محمد الإتربي لبنك الأهلي المصري ؤتمر اتحاد المصارف العربية لشهادة 27%
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