سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و 9 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.9 جنيه للشراء، و 51 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.01 جنيه للشراء، و51.1 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع