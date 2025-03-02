سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنكي القاهرة وقناة السويس، بينما تراجع في بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.72 جنيه للبيع.
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