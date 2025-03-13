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في 7 بنوك.. تراجع سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس

02:51 م الخميس 13 مارس 2025

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، في 7 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في بنكين، فيما ارتفع في بنك قناة السويس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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