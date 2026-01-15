إعلان

انخفاض مفاجئ في أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:59 م 15/01/2026

أسعار الفضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عكست أسعار الفضة مسارها الصاعد وتراجعت في الأسواق العالمية بنسبة 2.74% خلال تعاملات اليوم، لتسجل نحو 90.6 دولار للأونصة، بحسب آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا التراجع في ظل اتجاه المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قياسية، إلى جانب قرار الولايات المتحدة عدم فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحيوية.

وكانت أسعار الفضة قفزت خلال تعاملات أمس بنسبة 5.85%، لتبلغ مستوى قياسيًا جديدًا عند نحو 92 دولارًا للأونصة.

اقرأ أيضًا:

الفضة تقفز لمستوى قياسي جديد لـ 92 دولار للأونصة

انخفاض مفاجئ في أسعار الكتاكيت والدواجن.. فما السبب؟

2.5%.. انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفضة الفضة الرسوم الجمركية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برواتب تصل لـ 350 دينارًا.. فرص عمل جديدة في الأردن للعمالة المصرية -(رابط
أخبار مصر

برواتب تصل لـ 350 دينارًا.. فرص عمل جديدة في الأردن للعمالة المصرية -(رابط
الإسراء والمعراج.. دعاء النبي في هذه الليلة وأدعية مفضلة
أخبار

الإسراء والمعراج.. دعاء النبي في هذه الليلة وأدعية مفضلة
سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
غيوم وأمطار في وداع الفيضة الكبرى بالإسكندرية -صور
أخبار المحافظات

غيوم وأمطار في وداع الفيضة الكبرى بالإسكندرية -صور
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
أخبار السيارات

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات