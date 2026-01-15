انخفاض مفاجئ في أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم

عكست أسعار الفضة مسارها الصاعد وتراجعت في الأسواق العالمية بنسبة 2.74% خلال تعاملات اليوم، لتسجل نحو 90.6 دولار للأونصة، بحسب آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا التراجع في ظل اتجاه المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قياسية، إلى جانب قرار الولايات المتحدة عدم فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحيوية.

وكانت أسعار الفضة قفزت خلال تعاملات أمس بنسبة 5.85%، لتبلغ مستوى قياسيًا جديدًا عند نحو 92 دولارًا للأونصة.

