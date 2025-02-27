تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس في بنكين، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.57 جنيه للشراء بتراجع قرش، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
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