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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

10:28 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي للشراء في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.50 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء بزيادة قرش ، و 13.50 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.45 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.50 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء بزيادة قرش ، و 13.50 جنيه للبيع.

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