انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.41 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.49 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء ، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.