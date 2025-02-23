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انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

11:02 ص الأحد 23 فبراير 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.41 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.49 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء ، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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