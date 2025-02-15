الدولار ارتفع 0.8% مقابل الجنيه بأول أسبوعين من فبراير.. فما الأسباب؟

كتب- منال المصري:

ارتفع سعر صرف الدولار بين بنوك مصر خلال أول أسبوعين من فبراير الجاري بنحو 0.8% ما يعادل 42 قرشا مقابل الجنيه، وفق بيانات سعر الصرف على موقع المركزي.

وارتفع سعر الدولار إلى نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية تعاملات الخميس الماضي مقابل نحو 50.18 جنيه و50.28 جنيه على التوالي بنهاية شهر يناير السابق.

بداية من الأسبوع الماضي واصل سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ بعد تراجعه بداية من آخر أسبوع في ديسمبر وعلى مدار شهر يناير ليهبط من مستواه التاريخي الذي تجاوز حينها 51 جنيها قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيا وهو ما يعكس زيادة الطلب على الدولار.

ويوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين شهدت وتيرة سعر صرف الجنيه تسارعا بشكل أكبر ليرتفع الدولار بنحو 45 قرشا قبل أن يرتفع قليلا بنهاية تعاملات الأربعاء.

وعزا مصرفيون في بعض البنوك تحدث إليهم "مصراوي" في وقت سابق، ارتفاع سعر الدولار خاصة يوم الأربعاء إلى وجود ضغوط على الجنيه بفعل خروج بعض الاستثمار الأجنبي غير المباشر من أذون الخزانة المحلية المصرية، بفعل حالة القلق بالمنطقة.

كان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي كثف خلال الأسبوع الماضي بخطتها لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وسط رفض قاطع من الدولتين، وهو ما آثار بعض المخاوف.