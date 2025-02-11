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ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم مسجلا 50.5 جنيه

03:54 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و 19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.42 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و50.52 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

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ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم مسجلا 50.5 جنيه
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