البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
كتب : منال المصري
محمد الأتربي
قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في بيان اليوم. إن البنك الأهلي المصري قرر في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" أمس خفض أسعارالفائدة 1% على الشهادات البلاتينية للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات إلى 16%يصرف العائد شهريا.
كما قرر خفض سعر العائد بين 1% و2% على الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج للعائد الذي يصرف شهريا لتصبح بعد الخفض ٢١/ % ١٥،٢٥/ %، و ١٢٪.
كما تراجع سعر العائد الذي يصرف بشكل سنوي لتصبح بعد الخفض ٢٢ ٪ و ١٧،٥٠٪ و ١٣٪
وتعمل بهذه الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥