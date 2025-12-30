إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج

كتب : منال المصري

10:13 ص 30/12/2025

محمد الأتربي

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في بيان اليوم. إن البنك الأهلي المصري قرر في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" أمس خفض أسعارالفائدة 1% على الشهادات البلاتينية للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات إلى 16%يصرف العائد شهريا.

كما قرر خفض سعر العائد بين 1% و2% على الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج للعائد الذي يصرف شهريا لتصبح بعد الخفض ٢١/ % ١٥،٢٥/ %، و ١٢٪؜.

كما تراجع سعر العائد الذي يصرف بشكل سنوي لتصبح بعد الخفض ٢٢ ٪؜ و ١٧،٥٠٪؜ و ١٣٪؜

وتعمل بهذه الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

إعلان

